Прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ

"В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры", — сказал парламентарий в беседе с ТАСС, уточнив, что прокуратура Объединённой группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней.