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3 марта, 08:50

Прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ

Прокуратура выделила в отдельную структуру военную прокуратуру Объединённой группировки российских войск, которая занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов.

"В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры", — сказал парламентарий в беседе с ТАСС, уточнив, что прокуратура Объединённой группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней.

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Исполняющим обязанности военного прокурора Объединённой группировки войск назначен Александр Рушкин, ведомство базируется в Ростове-на-Дону.

Ранее президент России Владимир Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов. В должности они будут пребывать пять лет.

Никита Никонов
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