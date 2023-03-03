Прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ
Прокуратура выделила в отдельную структуру военную прокуратуру Объединённой группировки российских войск, которая занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов.
"В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к Центральному или Южному военным округам, то в окружные прокуратуры", — сказал парламентарий в беседе с ТАСС, уточнив, что прокуратура Объединённой группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней.
Исполняющим обязанности военного прокурора Объединённой группировки войск назначен Александр Рушкин, ведомство базируется в Ростове-на-Дону.
Ранее президент России Владимир Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов. В должности они будут пребывать пять лет.