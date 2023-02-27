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27 февраля, 14:25

Первый контракт на службу в ВС РФ иностранцы смогут заключить на год

Первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что первые контракты с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на год. Ранее законодательство разрешало контракты сроком на пять лет.

Путин подписал указ о службе иностранцев в ВС РФ

Путин подписал указ о службе иностранцев в ВС РФ

А в сентябре 2022 года российский лидер подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в России. На получение российского паспорта могут рассчитывать те, кто заключил контракт на срок не менее года. При этом они должны как минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Получить российское гражданство также смогут супруги, дети и родители иностранцев.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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