Первый контракт на службу в ВС РФ иностранцы смогут заключить на год

Первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что первые контракты с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на год. Ранее законодательство разрешало контракты сроком на пять лет.

А в сентябре 2022 года российский лидер подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в России. На получение российского паспорта могут рассчитывать те, кто заключил контракт на срок не менее года. При этом они должны как минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Получить российское гражданство также смогут супруги, дети и родители иностранцев.