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15 февраля, 23:42

Россия в декабре сократила объём вложений в ценные бумаги США более чем в три раза

Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре прошлого года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил около 629 миллионов долларов. Такие данные приводит Минфин США.

В ноябре 2022 года данный показатель равнялся 2,092 миллиарда в американской валюте. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре — 80 миллионов), краткосрочные — 525 миллионов (2,012 миллиарда) долларов.

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Стоит отметить, что Россия не входит в число крупнейших держателей американского госдолга. Москва начала резко сокращать вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что Соединённым Штатам в июне – сентябре 2023 года может грозить дефолт, если лимиты госдолга не будут увеличены. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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