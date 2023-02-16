Россия в декабре сократила объём вложений в ценные бумаги США более чем в три раза
Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре прошлого года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил около 629 миллионов долларов. Такие данные приводит Минфин США.
В ноябре 2022 года данный показатель равнялся 2,092 миллиарда в американской валюте. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре — 80 миллионов), краткосрочные — 525 миллионов (2,012 миллиарда) долларов.
Стоит отметить, что Россия не входит в число крупнейших держателей американского госдолга. Москва начала резко сокращать вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, весной 2018 года.
Ранее сообщалось, что Соединённым Штатам в июне – сентябре 2023 года может грозить дефолт, если лимиты госдолга не будут увеличены. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.
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