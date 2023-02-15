Госдеп пообещал Украине ещё $9,9 млрд

В ближайшие месяцы США намерены выделить Украине ещё почти 10 миллиардов долларов, сообщила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. По её словам, Киев уже получил от американских властей на эти цели около 13 миллиардов долларов.

"Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [ещё] 9,9 миллиардов долларов", — сказала она.