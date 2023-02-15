Госдеп пообещал Украине ещё $9,9 млрд
Госдеп: США собираются выделить Украине почти $10 миллиардов в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы США намерены выделить Украине ещё почти 10 миллиардов долларов, сообщила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. По её словам, Киев уже получил от американских властей на эти цели около 13 миллиардов долларов.
"Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [ещё] 9,9 миллиардов долларов", — сказала она.
Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что Япония планирует выделить 170 миллионов долларов на восстановление страны. В частности, речь идёт о "проектах экстренного назначения".
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