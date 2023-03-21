ЦБ назвал достаточным запас рублёвой и валютной ликвидности у банков

Общий запас рублёвой ликвидности у российских банков в настоящее время составляет около 18,9 триллиона рублей, говорится в обзоре Центробанка РФ "О развитии банковского сектора".

Этого, по мнению регулятора, достаточно для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Кроме того, банки могут привлечь дополнительно у ЦБ под залог нерыночных активов ещё 8,6 триллиона рублей (этого достаточно для покрытия 12% средств клиентов). Таким образом доступные источники ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях.