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21 марта, 17:40

ЦБ назвал достаточным запас рублёвой и валютной ликвидности у банков

Общий запас рублёвой ликвидности у российских банков в настоящее время составляет около 18,9 триллиона рублей, говорится в обзоре Центробанка РФ "О развитии банковского сектора".

Этого, по мнению регулятора, достаточно для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Кроме того, банки могут привлечь дополнительно у ЦБ под залог нерыночных активов ещё 8,6 триллиона рублей (этого достаточно для покрытия 12% средств клиентов). Таким образом доступные источники ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях.

Запас валютной ликвидности банков покрывает 49% средств клиентов и 29% валютных обязательств, подчёркивает регулятор.

ЦБ решил запретить переводы внутри России через SWIFT

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Ранее Лайф сообщал, что ЦБ установил для депозитариев порядок возврата ценных бумаг РФ, которые учитываются на их клиентских счетах за границей.

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LIFE / Владимир Суворов

Наталья Исакова
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