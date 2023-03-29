Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 12:27

Голикова заявила о выходе из бедности 3,6 млн россиян

Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017-го по 2022 год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании президента РФ с членами правительства, что меры кабмина позволили вывести из бедности около 3,6 млн россиян с 2017-го по 2022 год.

"За период 2017–2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан... Среднедушевой доход, по предварительным данным Росстата, увеличился в 2022 году по сравнению с 2021 на 12,4% и составил 45 тыс. 272 рубля", — отметила Голикова.

Путин дал поручение властям всех уровней из-за новых тенденций в демографии

Путин дал поручение властям всех уровней из-за новых тенденций в демографии

В ходе совещания российский президент заявил, что экономика нашей страны демонстрирует позитивную динамику благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными. Путин призвал власти всех уровней не расслабляться из-за положительных изменений, а действовать без бюрократии и проволочек.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров