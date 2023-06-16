Путин предложил отказаться от проверок бизнеса, не связанного с рисками вреда для человека

"Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий", — подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Кроме того, глава государства предложил продлить программу зонтичного кредитования малого бизнеса до 2030 года. Это упрощённый способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. По словам Путина, спрос на такой инструмент высокий, особенно в областях промышленности, туризма и IT-сектора.