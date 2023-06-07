В России предлагают возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса
"Известия": В России могут возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса
В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и иных лёгких алкогольных напитков. С такой инициативой выступили депутаты и организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). По данным газеты "Известия", соответствующее обращение уже направлено в профильные ведомства.
По данным исследования, проведённого специалистами ОПИ, большинство производителей пивной продукции (71%) пренебрегают правилами и ведут деятельность с нарушениями. В частности, бизнесмены неверно декларируют объёмы производства (48%) и изготавливают товар ненадлежащего качества (31%).
На эти факты организация обращала внимание и в прошлом году, после чего была введена маркировка на данные товары. Депутаты Государственной думы, в свою очередь, предлагают принять более жёсткие меры в отношении всех производителей.
"Данная ситуация создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно-правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем", — подчеркнули парламентарии в обращении.
Народные избранники напомнили о постановлении кабмина о продлении моратория на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с последними громкими событиями депутаты предложили главе правительства Михаилу Мишустину отменить действие данного документа и возобновить проверки.
Ранее Лайф рассказывал, что в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. По последним данным, из-за употребления напитка скончалось 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Общее число пострадавших составило 90 человек. В их числе четверо детей и одна беременная женщина.
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