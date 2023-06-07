В России предлагают возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса

В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и иных лёгких алкогольных напитков. С такой инициативой выступили депутаты и организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). По данным газеты "Известия", соответствующее обращение уже направлено в профильные ведомства.

По данным исследования, проведённого специалистами ОПИ, большинство производителей пивной продукции (71%) пренебрегают правилами и ведут деятельность с нарушениями. В частности, бизнесмены неверно декларируют объёмы производства (48%) и изготавливают товар ненадлежащего качества (31%).

На эти факты организация обращала внимание и в прошлом году, после чего была введена маркировка на данные товары. Депутаты Государственной думы, в свою очередь, предлагают принять более жёсткие меры в отношении всех производителей.

"Данная ситуация создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно-правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем", — подчеркнули парламентарии в обращении.