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5 июня, 14:34

Сомелье назвал возможную причину отправления людей сидром

Сомелье Попов: Люди могли отравиться сидром из-за чего-то подмешанного в бутылки

При производстве сидра идёт процесс естественного брожения, напиток достаточно прост с точки зрения состава и сырья. Как предположил член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов, отравление данным алкогольным напитком может быть связано с индивидуальными особенностями организма. Он отметил, что ранее не сталкивался со случаями отравления сидром.

"Сидр прост в исполнении с точки зрения состава и сырья — яблоки, груши либо смесь яблок и груш и простой процесс брожения... Поскольку это природное производство, где естественным путём происходит брожение и газация остаётся естественным путём, здесь могут происходить индивидуальные особенности, реакция организма", — добавил эксперт в беседе с NEWS.ru.

После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр

После массового отравления в России изымут весь ядовитый сидр

При этом Попов не исключил, что в бутылки с сидром могли что-то подмешать. По его словам, в этом вопросе следует разбираться с руководством магазина и контрагентами, а также выяснять, как такая продукция оказалась на прилавках. Кроме того, он предположил, что в составе напитка могли содержаться ингредиенты низкого качества. Сидр следует покупать в проверенных местах, в магазинах с лицензией по продаже алкоголя. Также сомелье советует выбирать продукцию проверенных марок и брендов.

Напомним, что первые жертвы ядовитого сидра появились в Ульяновской области, затем в Самарской области, есть отравившиеся и в Удмуртии. Есть предположение о том, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16, пострадавших — до 35 человек.

Опубликован список жертв ядовитого сидра

Опубликован список жертв ядовитого сидра

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Иван Косицын
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