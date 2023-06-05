Сомелье назвал возможную причину отправления людей сидром

При производстве сидра идёт процесс естественного брожения, напиток достаточно прост с точки зрения состава и сырья. Как предположил член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов, отравление данным алкогольным напитком может быть связано с индивидуальными особенностями организма. Он отметил, что ранее не сталкивался со случаями отравления сидром.

"Сидр прост в исполнении с точки зрения состава и сырья — яблоки, груши либо смесь яблок и груш и простой процесс брожения... Поскольку это природное производство, где естественным путём происходит брожение и газация остаётся естественным путём, здесь могут происходить индивидуальные особенности, реакция организма", — добавил эксперт в беседе с NEWS.ru .

При этом Попов не исключил, что в бутылки с сидром могли что-то подмешать. По его словам, в этом вопросе следует разбираться с руководством магазина и контрагентами, а также выяснять, как такая продукция оказалась на прилавках. Кроме того, он предположил, что в составе напитка могли содержаться ингредиенты низкого качества. Сидр следует покупать в проверенных местах, в магазинах с лицензией по продаже алкоголя. Также сомелье советует выбирать продукцию проверенных марок и брендов.