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5 июня, 09:02

Задержан бизнесмен по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

Правоохранители задержали предпринимателя из Самарской области по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

"Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", говорится в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, в частности, назначен ряд судебных экспертиз.

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Ранее Лайф сообщал, что число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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Наталья Исакова
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