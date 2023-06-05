Задержан бизнесмен по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области
Правоохранители задержали предпринимателя из Самарской области по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
"Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, в частности, назначен ряд судебных экспертиз.
Ранее Лайф сообщал, что число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
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