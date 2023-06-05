Задержан бизнесмен по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

Правоохранители задержали предпринимателя из Самарской области по делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

"Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, в частности, назначен ряд судебных экспертиз.