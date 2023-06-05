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5 июня, 08:25

В Ульяновской области увеличилось число жертв отравления сидром

Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми

Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось, стало больше и пострадавших. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, случаи отправления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде.

"В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", — указывается в сообщении.

По данным ведомства, ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора.

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Ранее сообщалось, что в Димитровграде отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. На предприятии, где делали напиток, работают следователи. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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T.me / sledcom_press

Светлана Оперук
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