В Ульяновской области увеличилось число жертв отравления сидром
Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми
Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось, стало больше и пострадавших. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, случаи отправления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде.
"В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", — указывается в сообщении.
По данным ведомства, ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Димитровграде отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. На предприятии, где делали напиток, работают следователи. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
T.me / sledcom_press