В Ульяновской области увеличилось число жертв отравления сидром

Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось, стало больше и пострадавших. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, случаи отправления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде.

"В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", — указывается в сообщении.

По данным ведомства, ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора.