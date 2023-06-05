В Ульяновской области шесть человек скончались, отравившись сидром

В Ульяновской области шесть человек скончались в результате отравления после употребления сидра. ЧП произошло в городе Димитровграде, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В Ульяновской области шесть человек умерли в результате отравления после употребления сидра. Видео T.me / sledcom_press

По данным следствия, 3 и 4 июня несколько местных жителей госпитализировали в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались. Как уточнили местные власти, всего за три дня отравились алкоголем 11 человек.

"В настоящее время следователями ... предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.

На предприятии сейчас проходят следственные действия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.