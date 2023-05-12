Москвич впал в кому после кружки разливного пива

В Москве 41-летний житель Марьино впал в кому после того, как выпил кружку разливного пива. Пенное он купил в своём районе накануне вечером, дома выпил и лёг спать, после чего не проснулся. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мать утром нашла сына без сознания. На скорой его увезли в реанимацию, теперь мужчина на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии.

По словам его матери, хронических заболеваний у её сына нет, ничего потенциально опасного он накануне не употреблял, только то самое пиво. Предварительный диагноз — аспирация рвотными массами, то есть его тошнило во сне.