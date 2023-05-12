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12 мая, 14:28

Москвич впал в кому после кружки разливного пива

В Москве 41-летний житель Марьино впал в кому после того, как выпил кружку разливного пива. Пенное он купил в своём районе накануне вечером, дома выпил и лёг спать, после чего не проснулся. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мать утром нашла сына без сознания. На скорой его увезли в реанимацию, теперь мужчина на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии.

По словам его матери, хронических заболеваний у её сына нет, ничего потенциально опасного он накануне не употреблял, только то самое пиво. Предварительный диагноз — аспирация рвотными массами, то есть его тошнило во сне.

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Как сообщал Лайф, ранее житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами, которые заказал по Интернету. Говорит, что хотел подлечить грибочками нервную систему, однако что-то пошло не так.

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Freepik

Андрей Григорьев
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