Стало известно, какими таблетками отравились белгородские гимназисты
Mash: Отравившиеся в Белгородской области гимназисты выпили рецептурные таблетки
Отравившиеся в селе Прохоровка Белгородской области ученики православной гимназии выпили противоэпилептические таблетки. Как пишет Mash со ссылкой на источник, неназванное лекарство мальчикам на занятии предложила продегустировать 13-летняя гимназистка.
Всего на "пробу" собралось пять человек, которых позже заметили шатающимися в коридоре. По словам врачей, если бы подростков забрали позже, то последствия могли быть куда хуже. Сейчас полиция выясняет, откуда у девочки, стоящей на учёте в детской комнате, взялись рецептурные таблетки.
Напомним, об отравлении в Прохоровской гимназии стало известно 3 мая, все пострадавшие были госпитализированы в Белгород. По прибытии, врачи выявили у подростков сонливость, заторможенность и озноб.
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