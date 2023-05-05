Стало известно, какими таблетками отравились белгородские гимназисты

Всего на "пробу" собралось пять человек, которых позже заметили шатающимися в коридоре. По словам врачей, если бы подростков забрали позже, то последствия могли быть куда хуже. Сейчас полиция выясняет, откуда у девочки, стоящей на учёте в детской комнате, взялись рецептурные таблетки.