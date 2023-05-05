КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 10:06

Стало известно, какими таблетками отравились белгородские гимназисты

Mash: Отравившиеся в Белгородской области гимназисты выпили рецептурные таблетки

Отравившиеся в селе Прохоровка Белгородской области ученики православной гимназии выпили противоэпилептические таблетки. Как пишет Mash со ссылкой на источник, неназванное лекарство мальчикам на занятии предложила продегустировать 13-летняя гимназистка.

Всего на "пробу" собралось пять человек, которых позже заметили шатающимися в коридоре. По словам врачей, если бы подростков забрали позже, то последствия могли быть куда хуже. Сейчас полиция выясняет, откуда у девочки, стоящей на учёте в детской комнате, взялись рецептурные таблетки.

Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

Напомним, об отравлении в Прохоровской гимназии стало известно 3 мая, все пострадавшие были госпитализированы в Белгород. По прибытии, врачи выявили у подростков сонливость, заторможенность и озноб.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров