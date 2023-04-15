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15 апреля, 12:34

Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Воспитанники приюта для социально-неблагополучных детей Охочевска Курской области массово отравились жидкостью для вейпов. Как пишет Mash, симптомы у всех схожие: головные боли, рвота, проблемы с давлением, потемнение в глазах, а некоторые стали чересчур возбуждены и агрессивны.

Параллельно с увеличением числа жалоб у одного из детей нашли злополучную жидкость, а работники начали замечать распространение парения среди остальных. Окончательно подозрения подтвердила 15-летняя воспитанница с теми же симптомами, рассказавшая медсестре, что ранее курила "электронки".

Это стало последней каплей, и врач позвонила на телефон доверия. Уже на следующий день в приют нагрянули полицейские и психологи, они опросили сотрудников и детей, чтобы выяснить происхождение опасных устройств и жидкости. Также внимание было обращено на руководство, которое всё это время закрывало глаза на опасную привычку.

Названо число россиян, курящих вейпы

Названо число россиян, курящих вейпы

Ранее подростки уже травились и даже умирали от пристрастия к опасной привычке и некачественным жидкостям. Так, подобные случаи были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Уфе, Калининградской области, Подмосковье и ряде других регионов России.

Матвей Константинов
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