Умерший в Подмосковье подросток-вейпер неделю не ходил в школу из-за головной боли
SHOT: Умерший в подмосковном Ногинске семиклассник несколько дней жаловался на головную боль
Ученик кадетского корпуса, который был найден мёртвым в квартире в подмосковном Ногинске, уже несколько дней жаловался на головную боль и пропускал учёбу. По данным SHOT, мама, работающая судьёй, сама разрешила сыну остаться дома из-за состояния здоровья.
По уточнённым данным, когда женщина вернулась домой около девяти часов вечера, мальчик лежал на кровати без признаков жизни. К тому моменту он уже три-четыре часа как был мёртв. Каких-либо телесных повреждений у подростка обнаружено не было. Рядом с телом нашли электронную сигарету, пропановый баллончик и два дезодоранта.
Отметим, что это уже не первый случай гибели российских подростков-вейперов, смерть которых связывают непосредственно с вредной привычкой. Аналогичные случаи уже были выявлены в Петербурге и Уфе. В Калининградской области на днях двое подростков отравились жидкостью для вейпа и попали в больницу.
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