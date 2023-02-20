Умерший в Подмосковье подросток-вейпер неделю не ходил в школу из-за головной боли

Ученик кадетского корпуса, который был найден мёртвым в квартире в подмосковном Ногинске, уже несколько дней жаловался на головную боль и пропускал учёбу. По данным SHOT, мама, работающая судьёй, сама разрешила сыну остаться дома из-за состояния здоровья.

По уточнённым данным, когда женщина вернулась домой около девяти часов вечера, мальчик лежал на кровати без признаков жизни. К тому моменту он уже три-четыре часа как был мёртв. Каких-либо телесных повреждений у подростка обнаружено не было. Рядом с телом нашли электронную сигарету, пропановый баллончик и два дезодоранта.