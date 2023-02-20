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20 февраля, 15:38

Умерший в Подмосковье подросток-вейпер неделю не ходил в школу из-за головной боли

SHOT: Умерший в подмосковном Ногинске семиклассник несколько дней жаловался на головную боль

Ученик кадетского корпуса, который был найден мёртвым в квартире в подмосковном Ногинске, уже несколько дней жаловался на головную боль и пропускал учёбу. По данным SHOT, мама, работающая судьёй, сама разрешила сыну остаться дома из-за состояния здоровья.

По уточнённым данным, когда женщина вернулась домой около девяти часов вечера, мальчик лежал на кровати без признаков жизни. К тому моменту он уже три-четыре часа как был мёртв. Каких-либо телесных повреждений у подростка обнаружено не было. Рядом с телом нашли электронную сигарету, пропановый баллончик и два дезодоранта.

В России с 1 марта повысятся ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

В России с 1 марта повысятся ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Отметим, что это уже не первый случай гибели российских подростков-вейперов, смерть которых связывают непосредственно с вредной привычкой. Аналогичные случаи уже были выявлены в Петербурге и Уфе. В Калининградской области на днях двое подростков отравились жидкостью для вейпа и попали в больницу.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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