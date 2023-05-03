КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 13:54

В Белгородской области пятеро школьников отравились лекарствами

В селе Прохоровка Белгородской области пятеро гимназистов отравились лекарствами, сообщили в региональном министерстве образования. Они жаловались на сонливость, заторможенность и озноб.

"Все дети были госпитализированы в местную ЦРБ, а затем отправлены в детскую областную больницу г. Белгорода. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приёма лекарственного препарата... Угрозы для жизни подростков нет", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и администрация гимназии выясняют, чем и при каких обстоятельствах отравились восьмиклассники. Проводится проверка образовательного учреждения, ведутся следственные действия.

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Лайф рассказывал о массовом отравлении воспитанников приюта для социально-неблагополучных в Курской области. Они начали массово обращаться за медицинской помощью, после чего медсестра сообщила о произошедшем в полицию.

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ТАСС / Ярослав Чингаев

Матвей Константинов
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