В Белгородской области пятеро школьников отравились лекарствами

В селе Прохоровка Белгородской области пятеро гимназистов отравились лекарствами, сообщили в региональном министерстве образования. Они жаловались на сонливость, заторможенность и озноб.

"Все дети были госпитализированы в местную ЦРБ, а затем отправлены в детскую областную больницу г. Белгорода. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приёма лекарственного препарата... Угрозы для жизни подростков нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и администрация гимназии выясняют, чем и при каких обстоятельствах отравились восьмиклассники. Проводится проверка образовательного учреждения, ведутся следственные действия.