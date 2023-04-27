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27 апреля, 07:17

Судимый оренбуржец уговорил школьника украсть сейф с 1,5 млн рублей

В Оренбурге рецидивист и школьник украли сейф с 1,5 миллиона рублей

32-летний житель Оренбурга вместе с подростком похитили у местного предпринимателя сейф с деньгами. Об этом сообщили в УМВД по Оренбургской области.

По данным следствия, неоднократно судимый мужчина подбил на кражу 15-летнего школьника, после чего они вместе пошли на дело. Грабители сломали пластиковую дверь офиса и вынесли оттуда металлический сейф. Сам предприниматель оценил ущерб в полтора миллиона рублей.

Получив 200 тысяч рублей, школьник купил компьютер, а оставшееся спустил на личные нужды. При этом его "коллега" успел потратить чуть больше миллиона и заявил, что часть денег он "потерял". Возбуждено уголовное дело. Школьник под подпиской о невыезде, а рецидивист арестован.

Двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег

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Ранее Лайф рассказывал, как подростки ограбили пенсионера в Петропавловске-Камчатском. Они забрались в дом к 62-летнему мужчине, распылили в лицо газ из баллончика, избили, после чего вынесли всё ценное: более десяти тысяч рублей наличными, банковскую карту и два мобильных телефона, с помощью одного из которых перевели себе 70 тысяч рублей.

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youtube / Видеоновости полиции Оренбургской области

Николь Вербер
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