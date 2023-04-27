Судимый оренбуржец уговорил школьника украсть сейф с 1,5 млн рублей

32-летний житель Оренбурга вместе с подростком похитили у местного предпринимателя сейф с деньгами. Об этом сообщили в УМВД по Оренбургской области.

По данным следствия, неоднократно судимый мужчина подбил на кражу 15-летнего школьника, после чего они вместе пошли на дело. Грабители сломали пластиковую дверь офиса и вынесли оттуда металлический сейф. Сам предприниматель оценил ущерб в полтора миллиона рублей.

Получив 200 тысяч рублей, школьник купил компьютер, а оставшееся спустил на личные нужды. При этом его "коллега" успел потратить чуть больше миллиона и заявил, что часть денег он "потерял". Возбуждено уголовное дело. Школьник под подпиской о невыезде, а рецидивист арестован.