КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 14:26

Двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег

В Ленобласти задержали двух горе-грабителей за разбой в маникюрном салоне

В городе Мурино два парня пытались ограбить маникюрный салон, но даже репетиция не помогла им осуществить задуманное. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Жители Ленобласти попытались ограбить парфюмерный магазин. Видео © Telegram / SHOT

Изначально молодые жители Ленинградской области пошли в парфюмерный магазин, чтобы потренироваться совершать нападение на работников. Судя по записи видеокамеры, они сначала долго душились различными ароматами, а затем показали продавцу игрушечный пистолет. Консультант отмахнулся от этого "оружия" и посмеялся. Неудавшаяся попытка грабителей не остановила, и они отправились в маникюрный салон. Там злоумышленники потребовали у девушки-мастера деньги, но выручки не было. В результате горе-грабители отправились домой, где их уже ждала полиция.

На обоих завели уголовное дело о разбое. Теперь им грозит десять лет лишения свободы. Кроме того, известно, что один из грабителей в прошлом году украл мастурбатор стоимостью три тысячи рублей из секс-шопа в Санкт-Петербурге.

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Ранее мужчина с оружием ограбил салон связи в Петербурге и извинился, оставив "чаевые". В результате полиция ищет вежливого злоумышленника.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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