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9 апреля, 21:20

Мужчина с оружием ограбил салон связи в Петербурге и извинился, оставив "чаевые"

Очень культурный грабитель наведался в салон сотовой связи в Санкт-Петербурге: мужчина с оружием потребовал деньги от продавщицы, а потом оставил ей часть средств "за неудобства" и извинился. Кадры с места происшествия есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Очень культурный грабитель обворовал салон связи в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Ограбление произошло в одном из магазинов сотовой связи на проспекте Ветеранов. На кадрах с места видно, что мужчина входит в магазин, здоровается и просит продавщицу показать ему телефон "более-менее получше". Пока девушка отходит за ключами, он натягивает свитер на лицо, достаёт оружие и направляет на неё. Спокойным голосом он потребовал все деньги из кассы, заверив сотрудницу, что не тронет, после чего выдал неожиданный жест.

"Это за неудобства, извини. Кнопку не нажимай минуты три", — сказал мужчина, оставив на столе работницы пару купюр, а остальную выручку из кассы забрал и поспешно удалился, столкнувшись в дверях с покупателем.

Сейчас вежливого грабителя ищут, а ущерб устанавливают.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске обокрали магазин "Федорино счастье", а сотрудники ЧОПа этого даже не заметили. Причём грабители особо не спешили: проникли в здание и спокойно переоделись.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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