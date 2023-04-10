Мужчина с оружием ограбил салон связи в Петербурге и извинился, оставив "чаевые"

Очень культурный грабитель наведался в салон сотовой связи в Санкт-Петербурге: мужчина с оружием потребовал деньги от продавщицы, а потом оставил ей часть средств "за неудобства" и извинился. Кадры с места происшествия есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Очень культурный грабитель обворовал салон связи в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Ограбление произошло в одном из магазинов сотовой связи на проспекте Ветеранов. На кадрах с места видно, что мужчина входит в магазин, здоровается и просит продавщицу показать ему телефон "более-менее получше". Пока девушка отходит за ключами, он натягивает свитер на лицо, достаёт оружие и направляет на неё. Спокойным голосом он потребовал все деньги из кассы, заверив сотрудницу, что не тронет, после чего выдал неожиданный жест.

"Это за неудобства, извини. Кнопку не нажимай минуты три", — сказал мужчина, оставив на столе работницы пару купюр, а остальную выручку из кассы забрал и поспешно удалился, столкнувшись в дверях с покупателем.

Сейчас вежливого грабителя ищут, а ущерб устанавливают.