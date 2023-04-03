Под носом у охраны: В Хабаровске пара налётчиков ограбила магазин "на расслабоне"

Как пишет Amur Mash, в помещение преступники проникли без особых усилий, используя гвоздодёр. Тем более решётки на окнах оказались не слишком прочными. Один из них стоял на шухере. Уловом грабителей стал сейф с 380 тысячами рублей. К моменту прибытия сотрудников ЧОП "Ветеран" воры скрылись вместе с добычей, причём тоже не спеша и не особо скрываясь: тяжёлый предмет они несли на носилках, чтобы дома в такой же тихой обстановке распилить.