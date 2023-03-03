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3 марта, 15:04

В Москве неизвестные ограбили квартиру молодой пары свингеров прямо во время "вечеринки"

В Москве молодая пара написала заявление в полицию об ограблении. По словам влюблённых, неизвестные разгромили их квартиру и забрали деньги, но в этой истории не всё так просто. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Всё началось с того, что пострадавшие решили пригласить пару, чтобы "попить чай" и разнообразить сексуальную жизнь. В Интернете они познакомились с кандидатами и назначили встречу. Изначально всё шло по плану, но в какой-то момент у гостьи неожиданно зазвонил телефон. Она сразу же отлучилась от всех ненадолго, как потом выяснилось, чтобы открыть входную дверь и запустить грабителей.

В результате трое вооружённых мужчин ворвались в квартиру, забрали все наличные деньги и телефоны, а затем скрылись. Сейчас полиция занимается поисками напавших.

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Ранее на Бали избили инвест-блогера Юрия Бойцова и ограбили на 284 тысячи долларов. По его словам, четверо неизвестных ворвались на виллу и под угрозой расправы забрали паспорта с деньгами.

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Freepik / tonodiaz

Светлана Оперук
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