В Москве неизвестные ограбили квартиру молодой пары свингеров прямо во время "вечеринки"

В Москве молодая пара написала заявление в полицию об ограблении. По словам влюблённых, неизвестные разгромили их квартиру и забрали деньги, но в этой истории не всё так просто. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Всё началось с того, что пострадавшие решили пригласить пару, чтобы "попить чай" и разнообразить сексуальную жизнь. В Интернете они познакомились с кандидатами и назначили встречу. Изначально всё шло по плану, но в какой-то момент у гостьи неожиданно зазвонил телефон. Она сразу же отлучилась от всех ненадолго, как потом выяснилось, чтобы открыть входную дверь и запустить грабителей.

В результате трое вооружённых мужчин ворвались в квартиру, забрали все наличные деньги и телефоны, а затем скрылись. Сейчас полиция занимается поисками напавших.