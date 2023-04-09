ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 16:23

Воры взломали два сейфа и обокрали дом башкирской бизнесвумен на 40 млн рублей

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Башкирии неизвестные проникли в дом к местной предпринимательнице, занимающейся автомобильными перевозками, и вынесли оттуда денег и драгоценностей на 40 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

В этот момент 41-летняя женщина и её муж отсутствовали, однако коттедж охранял сторожевой пёс, а по периметру участка велось видеонаблюдение. Предположительно, воры пролезли через забор на заднем дворе и открыли окно первого этажа, не попав в объектив камер.

Злоумышленники взломали два сейфа и унесли 10 миллионов рублей наличкой, 200 тысяч долларов и 70 тысяч евро, а также забрали кольца с бриллиантами, серёжки и цепочки. Общий ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. Полиция ищет преступников.

Под носом у охраны: В Хабаровске пара налётчиков ограбила магазин "на расслабоне"

Под носом у охраны: В Хабаровске пара налётчиков ограбила магазин "на расслабоне"

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудник "М.Видео" вынес из магазина айфоны на два миллиона рублей. Так 19-летний Кирилл из Серпухова хотел погасить свои кредиты за скины в компьютерной игре CS:GO.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров