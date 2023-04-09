Воры взломали два сейфа и обокрали дом башкирской бизнесвумен на 40 млн рублей

В Башкирии неизвестные проникли в дом к местной предпринимательнице, занимающейся автомобильными перевозками, и вынесли оттуда денег и драгоценностей на 40 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

В этот момент 41-летняя женщина и её муж отсутствовали, однако коттедж охранял сторожевой пёс, а по периметру участка велось видеонаблюдение. Предположительно, воры пролезли через забор на заднем дворе и открыли окно первого этажа, не попав в объектив камер.

Злоумышленники взломали два сейфа и унесли 10 миллионов рублей наличкой, 200 тысяч долларов и 70 тысяч евро, а также забрали кольца с бриллиантами, серёжки и цепочки. Общий ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. Полиция ищет преступников.