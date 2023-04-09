Воры взломали два сейфа и обокрали дом башкирской бизнесвумен на 40 млн рублей
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В Башкирии неизвестные проникли в дом к местной предпринимательнице, занимающейся автомобильными перевозками, и вынесли оттуда денег и драгоценностей на 40 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.
В этот момент 41-летняя женщина и её муж отсутствовали, однако коттедж охранял сторожевой пёс, а по периметру участка велось видеонаблюдение. Предположительно, воры пролезли через забор на заднем дворе и открыли окно первого этажа, не попав в объектив камер.
Злоумышленники взломали два сейфа и унесли 10 миллионов рублей наличкой, 200 тысяч долларов и 70 тысяч евро, а также забрали кольца с бриллиантами, серёжки и цепочки. Общий ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. Полиция ищет преступников.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудник "М.Видео" вынес из магазина айфоны на два миллиона рублей. Так 19-летний Кирилл из Серпухова хотел погасить свои кредиты за скины в компьютерной игре CS:GO.