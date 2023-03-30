Кладовщик "М.Видео" обнёс магазин на 2 млн рублей, чтобы рассчитаться по долгам в компьютерной игре

В Подмосковье сотрудник "М.Видео" вынес из магазина айфоны на два миллиона рублей. Так 19-летний Кирилл из Серпухова хотел погасить свои кредиты за скины в компьютерной игре CS:GO, передаёт SHOT.

Геймер-кладовщик набрал микрозаймов на сумму 300 тысяч рублей, чтобы накупить цветные скины на оружие в игре, однако совсем не подумал о том, как будет отдавать долг. Идея пришла в голову сама, ведь он работал на складе магазина электроники, который и было решено обнести. Парень вынес девять айфонов и макбук, но его сразу засекла полиция по камерам. В итоге пришлось возвращать всё на место. При этом работодатель непутёвого сотрудника простил и даже не уволил.

Но проблему нужно было как-то решать, и Кирилл предпринял вторую попытку грабежа, которая оказалась успешнее. Он обокрал склад повторно и вынес 15 айфонов на два миллиона рублей. Предприимчивый парень продал технику на "Горбушке" всего за 320 тысяч, однако все долги погасил. После этого парень сам пришёл в отделение полиции и сознался в содеянном. Теперь правоохранители решают, что с ним делать.