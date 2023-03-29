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29 марта, 10:59

Сотрудница Wildberries в Москве украла более 50 посылок из ПВЗ на фоне забастовок

Сотрудница Wildberries на фоне забастовок владельцев пунктов выдачи заказов украла более 50 посылок. Об этом сообщает Mash.

Сотрудница ПВЗ Wildberries в Москве украла более 50 посылок. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, с января женщина работала в ПВЗ на Рублёвском шоссе в Москве без договора. Однако вскоре её уволили из-за опозданий. После владелец обратил внимание на отсутствие более 50 возвращённых товаров.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что к исчезновению заказов причастна бывшая сотрудница. Выяснилось, что во время забастовок она заказывала всё подряд, делала возвраты и уносила товары домой: одежду для кошки, открытки, косметику и подарки мужу. Кроме того, после увольнения женщина ещё раз пришла на ПВЗ ночью со своими ключами и вынесла шампуни, одежду и прочее. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

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Ранее сообщалось, что уволенный из-за штрафов экс-сотрудник Wildberries решил заработать на рекламе наркотиков. Для этого молодой человек даже "заминировал" квартиру в центре столицы.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Никита Никонов
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