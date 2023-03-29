Сотрудница Wildberries в Москве украла более 50 посылок из ПВЗ на фоне забастовок

По данным телеграм-канала, с января женщина работала в ПВЗ на Рублёвском шоссе в Москве без договора. Однако вскоре её уволили из-за опозданий. После владелец обратил внимание на отсутствие более 50 возвращённых товаров.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что к исчезновению заказов причастна бывшая сотрудница. Выяснилось, что во время забастовок она заказывала всё подряд, делала возвраты и уносила товары домой: одежду для кошки, открытки, косметику и подарки мужу. Кроме того, после увольнения женщина ещё раз пришла на ПВЗ ночью со своими ключами и вынесла шампуни, одежду и прочее. Теперь в ситуации разбираются полицейские.