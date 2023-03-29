Уфимка заразилась мышиной лихорадкой на складе Wildberries и теперь боится за будущего ребёнка
Жительница Уфы рассказала, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе Wildberries
Бывшая сотрудница Wildberries рассказала, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе маркетплейса, на время ослепла и у неё начали отказывать почки. Об этом сообщает SHOT.
Бывшая сотрудница Wildberries рассказала, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе. Видео © SHOT
23-летняя жительница Уфы Камила Латыпова утверждает, что подхватила опасную инфекцию из-за бегающих повсюду грызунов и полной антисанитарии, царящей на складе. По словам девушки, мышей — как живых, так и мёртвых — там видели все и везде: и на рабочей кухне, и в товарах. Руководство никаких мер по уничтожению грызунов не предпринимало, отметила Латыпова.
"Я пришла домой с работы и просто слегла. Я не хотела ни кушать, ни пить, ни ходить. Потом я помню, что я ослепла. Головокружения, у меня болела сильно голова. У меня заболели почки, после чего меня увезли в больницу. Выяснилось то, что у меня мышиная лихорадка", — рассказала Камила.
Девушка десять дней пролежала в больнице, а когда выписалась и вновь пришла на работу, увидела, что никаких мер на складе по уничтожению "мышиной проблемы" так и не предпринято. Тогда она решила рассказать свою историю в соцсетях. После этого Латыпову уволили. По словам Камилы, руководство обвинило её во лжи, заявив, что она заразилась где-то на природе. Девушка считает, что её бывший начальник боится проверки санэпидемстанции.
"Я узнала то, что я беременна, и я очень боюсь за это, то, что у меня ребёнок родится инвалидом, потому что мне много чего рассказывали про эту болезнь и последствия. Я всем рассказала, всем написала. Но я никакой реакции [от руководства] не услышала, не увидела. То есть всем было всё равно. Извинений никаких не было", — подчеркнула Камила.
Ранее Лайф рассказывал, что в пункт выдачи Wildberries в Москве пришли шторы с мёртвой мышью и запахом мочи. А владелица ПВЗ в этот момент штурмовала офис маркетплейса вместе с другими протестующими, недовольными системой необоснованных штрафов.