Уфимка заразилась мышиной лихорадкой на складе Wildberries и теперь боится за будущего ребёнка

Бывшая сотрудница Wildberries рассказала, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе маркетплейса, на время ослепла и у неё начали отказывать почки. Об этом сообщает SHOT.

Бывшая сотрудница Wildberries рассказала, что заразилась мышиной лихорадкой во время работы на складе. Видео © SHOT

23-летняя жительница Уфы Камила Латыпова утверждает, что подхватила опасную инфекцию из-за бегающих повсюду грызунов и полной антисанитарии, царящей на складе. По словам девушки, мышей — как живых, так и мёртвых — там видели все и везде: и на рабочей кухне, и в товарах. Руководство никаких мер по уничтожению грызунов не предпринимало, отметила Латыпова.

"Я пришла домой с работы и просто слегла. Я не хотела ни кушать, ни пить, ни ходить. Потом я помню, что я ослепла. Головокружения, у меня болела сильно голова. У меня заболели почки, после чего меня увезли в больницу. Выяснилось то, что у меня мышиная лихорадка", — рассказала Камила.

Девушка десять дней пролежала в больнице, а когда выписалась и вновь пришла на работу, увидела, что никаких мер на складе по уничтожению "мышиной проблемы" так и не предпринято. Тогда она решила рассказать свою историю в соцсетях. После этого Латыпову уволили. По словам Камилы, руководство обвинило её во лжи, заявив, что она заразилась где-то на природе. Девушка считает, что её бывший начальник боится проверки санэпидемстанции.