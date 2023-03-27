Wildberries одобрил идею ввести разные тарифы для новых и старых ПВЗ
Wildberries одобрил идею инициативной группы от партнёрских пунктов выдачи заказов ввести разные тарифы для новых и старых ПВЗ. Об этом пишет РБК.
Представители маркетплейса, общественная организация "Опора России" и владельцы пунктов выдачи заказов организовали первую встречу в рамках работы согласительной комиссии. Она была создана 17 марта для того, чтобы разрешить спорные вопросы. В ходе обсуждения и был затронут вопрос размера тарифов во время открытия новых ПВЗ. Партнёры Wildberries заявили, что на данный момент они зачастую находятся слишком близко к уже работающим пунктам, поэтому у последних уменьшается поток посетителей, а следовательно, и выручка. Также они обратили внимание на случаи недобросовестной конкуренции.
"Рынок самовывозов сегодня сильно "перегрет". <...> Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для новых пунктов выдачи", — говорится в заявлении Wildberries.
В маркетплейсе добавили, что сначала протестируют разные тарифы для новых пунктов выдачи, а по окончании пилотного периода получат обратную связь от новых и прежних партнёров. При этом деятельность комиссии продолжится.
Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Накануне штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка. В Госдуме пообещали решить ситуацию в ближайшее время. 22 марта стало известно, что в российских регионах начали появляться профсоюзы сотрудников Wildberries.
LIFE / Андрей Тишин