Wildberries одобрил идею ввести разные тарифы для новых и старых ПВЗ

Wildberries одобрил идею инициативной группы от партнёрских пунктов выдачи заказов ввести разные тарифы для новых и старых ПВЗ. Об этом пишет РБК.

Представители маркетплейса, общественная организация "Опора России" и владельцы пунктов выдачи заказов организовали первую встречу в рамках работы согласительной комиссии. Она была создана 17 марта для того, чтобы разрешить спорные вопросы. В ходе обсуждения и был затронут вопрос размера тарифов во время открытия новых ПВЗ. Партнёры Wildberries заявили, что на данный момент они зачастую находятся слишком близко к уже работающим пунктам, поэтому у последних уменьшается поток посетителей, а следовательно, и выручка. Также они обратили внимание на случаи недобросовестной конкуренции.

"Рынок самовывозов сегодня сильно "перегрет". <...> Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для новых пунктов выдачи", — говорится в заявлении Wildberries.