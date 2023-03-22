В российских регионах начали появляться профсоюзы сотрудников Wildberries
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в нескольких регионах
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) помогает в регистрации профсоюзов сотрудникам Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, у которых есть трудовые отношения с компанией. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.
По его словам, сотрудники Wildberries из Липецкой и Челябинской областей обратились в ФНПР с просьбой оказать содействие в регистрации профсоюзной структуры. Сейчас этот процесс происходит в Челябинской области, где объединение по соглашению включат в состав региональной конфедерации профсоюзов.
"Наши ребята... они оформляли в виде профсоюзной структуры именно людей, которые не франшиза, а у которых есть трудовые отношения с компанией Wildberries", — пояснил Шершуков.
Он также сообщил об имеющейся информации о том, что в данных регионах ФНПР зафиксированы случаи переработки, а также выполнения обязанностей "сторожей и грузчиков" сотрудниками "Ягодок".
Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Накануне штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка. В Госдуме пообещали решить ситуацию в ближайшее время.
LIFE / Андрей Тишин