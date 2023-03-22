В российских регионах начали появляться профсоюзы сотрудников Wildberries

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) помогает в регистрации профсоюзов сотрудникам Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, у которых есть трудовые отношения с компанией. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

По его словам, сотрудники Wildberries из Липецкой и Челябинской областей обратились в ФНПР с просьбой оказать содействие в регистрации профсоюзной структуры. Сейчас этот процесс происходит в Челябинской области, где объединение по соглашению включат в состав региональной конфедерации профсоюзов.

"Наши ребята... они оформляли в виде профсоюзной структуры именно людей, которые не франшиза, а у которых есть трудовые отношения с компанией Wildberries", — пояснил Шершуков.