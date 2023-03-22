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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 13:33
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В Госдуме анонсировали решение ситуации с Wildberries в самые ближайшие дни

Депутат Гусев анонсировал решение ситуации с Wildberries в ближайшие дни

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом анонсировал скорое разрешение конфликтной ситуации, связанной с новыми правилами Wildberries. По его словам, сегодня в парламенте состоялось третье заседание с участием представителей компании.

Депутат Гусев анонсировал решение ситуации с Wildberries в ближайшие дни. Видео © LIFE

По его словам, по четырём пунктам повестки дня достигнута полная договорённость. Их содержание и другие детали он не раскрыл.

"По остальным пунктам (восьми. — Прим. Лайфа) есть план совместной работы двух сторон — компании и пунктов выдачи заказов. Есть конкретные сроки, и все те предложения и замечания, которые есть, обсуждаются в рабочем режиме. Уверен, что в самые ближайшие дни большинство вопросов будут закрыты и стороны будут довольны результатами этой совместной работы", — поделился депутат.

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Напомним, 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Накануне штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.

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LIFE / Андрей Тишин

Оксана Попова
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