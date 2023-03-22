В Госдуме анонсировали решение ситуации с Wildberries в самые ближайшие дни

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом анонсировал скорое разрешение конфликтной ситуации, связанной с новыми правилами Wildberries. По его словам, сегодня в парламенте состоялось третье заседание с участием представителей компании.

По его словам, по четырём пунктам повестки дня достигнута полная договорённость. Их содержание и другие детали он не раскрыл.

"По остальным пунктам (восьми. — Прим. Лайфа) есть план совместной работы двух сторон — компании и пунктов выдачи заказов. Есть конкретные сроки, и все те предложения и замечания, которые есть, обсуждаются в рабочем режиме. Уверен, что в самые ближайшие дни большинство вопросов будут закрыты и стороны будут довольны результатами этой совместной работы", — поделился депутат.