Wildberries разблокировала 15 ПВЗ, поддержавших забастовку
Wildberries утверждает, что разблокировала пункты выдачи заказов, участвовавшие в забастовке
Онлайн-ретейлер Wildberries утверждает, что разблокировал 15 пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые были ранее уличены в нарушениях договора оферты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей компании.
Речь идёт о пунктах, которые поддержали забастовку, объявленную сотрудниками Wildberries по всей стране. Люди требовали отмены штрафов и выплаты зарплат. В компании объяснили блокировку "проштрафившихся" ПВЗ тем, что "партнёры выбирают нецивилизованные формы диалога". Маркетплейс подтвердил вывоз товаров из таких ПВЗ и уведомил покупателей о переносе их заказов в другие пункты выдачи.
"Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пункты выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора оферты", — сказал представитель компании. Он уточнил, что речь идёт о 15 пунктах.
Напомним, что 14 марта владельцы ПВЗ выдвинули требования компании Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда и Минпромторге. После шумихи Wildberries начала массово возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин