Wildberries разблокировала 15 ПВЗ, поддержавших забастовку

Онлайн-ретейлер Wildberries утверждает, что разблокировал 15 пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые были ранее уличены в нарушениях договора оферты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей компании.

Речь идёт о пунктах, которые поддержали забастовку, объявленную сотрудниками Wildberries по всей стране. Люди требовали отмены штрафов и выплаты зарплат. В компании объяснили блокировку "проштрафившихся" ПВЗ тем, что "партнёры выбирают нецивилизованные формы диалога". Маркетплейс подтвердил вывоз товаров из таких ПВЗ и уведомил покупателей о переносе их заказов в другие пункты выдачи.