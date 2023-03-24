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Опубликовано 24 марта 2023, 11:43
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Wildberries и Ozon решили больше не быть спонсорами ВСУ

Российские маркетплейсы по просьбе Госдумы перестанут продавать украинские товары

Российские маркетплейсы добровольно убрали из продажи украинские товары, чтобы прибыль производителей не шла на финансирование ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев на встрече с представителями торговых площадок, включая Wildberries и Ozon, передаёт SHOT.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что маркетплейсы не будут продавать украинские товары. Видео © t.me / SHOT

"Из их прибыли финансируется украинская армия. А значит — это пули и гранаты в наших ребят. Спасибо, что в добровольном, одностороннем порядке отказались от торговли украинскими товарами. Это жизни наших людей", — сказал он.

Гусев отметил, что закон не обязывает ограничивать продажи украинской продукции, однако после просьбы депутатов маркетплейсы поддержали инициативу.

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Ранее штатные сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.

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Татьяна Миссуми
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