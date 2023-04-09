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9 апреля, 03:50

"Ничего святого!": В Приморье ограбили церковную лавку и избили там женщину

В Приморье неизвестные ограбили церковную лавку

В Приморском крае неизвестные совершили разбойное нападение на территории церкви. Судя по видео, которое появилось в местных телеграм-каналах, речь идёт о небольшой церковной лавке в посёлке Трудовое, который входит в состав Владивостока. Там на улице Лермонтова стоит церковь Апостолов Петра и Павла.

Церковная лавка в Приморье после ограбления. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

На видео показано состояние лавки после ограбления. Там перевёрнутые вещи, разбитые витрины, упавшие на пол иконы и прочие атрибуты православной церкви. На одной из стен следы крови. В углу помещения на стуле сидит женщина и держится за вздувшееся, окровавленное лицо.

"Ничего святого у людей", "Упыри", "Мракобесие полное! Волосы встают дыбом, что творят!" — пишут разгневанные местные жители.

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Обложка ©

Telegram / dpskontrol_125rus

Анатолий Симоненко
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