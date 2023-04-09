"Ничего святого!": В Приморье ограбили церковную лавку и избили там женщину
В Приморье неизвестные ограбили церковную лавку
В Приморском крае неизвестные совершили разбойное нападение на территории церкви. Судя по видео, которое появилось в местных телеграм-каналах, речь идёт о небольшой церковной лавке в посёлке Трудовое, который входит в состав Владивостока. Там на улице Лермонтова стоит церковь Апостолов Петра и Павла.
Церковная лавка в Приморье после ограбления. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus
На видео показано состояние лавки после ограбления. Там перевёрнутые вещи, разбитые витрины, упавшие на пол иконы и прочие атрибуты православной церкви. На одной из стен следы крови. В углу помещения на стуле сидит женщина и держится за вздувшееся, окровавленное лицо.
"Ничего святого у людей", "Упыри", "Мракобесие полное! Волосы встают дыбом, что творят!" — пишут разгневанные местные жители.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине мужчина во время захвата храма УПЦ вырвал у священника крест, бросил на землю и тут же умер.
Telegram / dpskontrol_125rus