КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 03:21

На Камчатке подростки избили и ограбили пенсионера

В Петропавловске-Камчатском подростки забрались в дом к пенсионеру, избили его и ограбили. О том, что расследование по этому делу завершено, сообщили в городском следственном отделе СУ СК России по Камчатскому краю.

"Следствием установлено, что несовершеннолетние злоумышленники заранее договорились о совершении разбоя в отношении 62-летнего местного жителя", — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемые в период с 14-15 февраля незаконно забрались в дом к пенсионеру и распылили ему в лицо баллончик, затем избили и украли у него из квартиры 11 тысяч рублей наличными, банковскую карту и два мобильных телефона. При помощи одного из них парни перевели себе 70 тысяч рублей. Вину несовершеннолетние признали в полном объёме, они под стражей.

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Ранее Лайф писал, что банду подростков-грабителей задержали в Петербурге. Они напали на двух школьников и отняли деньги.

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Unsplash

Арина Родионова
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