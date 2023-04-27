На Камчатке подростки избили и ограбили пенсионера

В Петропавловске-Камчатском подростки забрались в дом к пенсионеру, избили его и ограбили. О том, что расследование по этому делу завершено, сообщили в городском следственном отделе СУ СК России по Камчатскому краю.

Обвиняемые в период с 14-15 февраля незаконно забрались в дом к пенсионеру и распылили ему в лицо баллончик, затем избили и украли у него из квартиры 11 тысяч рублей наличными, банковскую карту и два мобильных телефона. При помощи одного из них парни перевели себе 70 тысяч рублей. Вину несовершеннолетние признали в полном объёме, они под стражей.