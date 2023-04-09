Банду подростков-грабителей задержали в Петербурге

Банда подростков-грабителей напала на двух школьников в Петербурге и отняла деньги. Позже малолетних налётчиков задержали и доставили в полицейский отдел, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Два 15-летних подростка обратились в правоохранительные органы 8 апреля 2023 года в 15:48. Они рассказали, что во дворе дома 10 по Кузнечному переулку у них отобрали деньги.

"Сотрудниками Центрального района полиции спустя час после сообщения у дома 30 по Лиговскому проспекту по подозрению в преступлении по горячим следам задержаны трое: двое 17-летних учащихся колледжей и один 14-летний ученик 8-го класса", — приводит сообщение главка телеканал "Санкт-Петербург".

Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции, опрошены и переданы родителям. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.