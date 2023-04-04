В Москве обнесли квартиру пожилого иностранца, не оставив следов

Столичные полицейские расследуют загадочное ограбление квартиры пожилого канадца в самом центре Москвы — на Тверской. По данным SHOT, жильё не сдавалось, у посторонних доступа не было, хозяин не делал дубликата ключей, а само помещение на сигнализации. Тем не менее это не помешало неизвестным украсть из квартиры полмиллиона рублей и антикварную вазу.

Сам хозяин — 81-летний Геннадий В. — недавно прилетел в Москву из Канады, где проживает последние 30 лет, чтобы продать несколько антикварных вещичек из своей коллекции. Сначала он принëс в элитный ломбард старинную икону и получил за неё полмиллиона рублей, которые тут же спрятал в своей спальне в ящике стола. Через несколько дней пожилой мужчина принёс в тот же ломбард старинную вазу, однако оценщик заявил, что предмет — пустышка, и выкупать отказался. Разочарованный пенсионер вернул вазу домой.

Вскоре, в очередной раз возвратившись домой, Геннадий не обнаружил ни вазы, ни денег за икону в ящике стола. Над разгадкой теперь бьются столичные сыщики.