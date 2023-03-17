В Новосибирске вооружённый грабитель похитил 6 млн рублей из отделения банка

В Новосибирске совершено вооружённое ограбление банка "Левобережный", возбуждено уголовное дело после похищения крупной суммы денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник напал на сотрудников здания и, угрожая оружием, похитил более шести миллионов рублей. Его личность пока не установлена, идёт розыск подозреваемого, который засветился на камерах видеонаблюдения. Как уточнили в пресс-службе финорганизации, при нападении никто не пострадал.