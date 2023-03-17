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17 марта, 19:43

В Новосибирске вооружённый грабитель похитил 6 млн рублей из отделения банка

<p>Правоохранители на месте ограбления. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ngs_news/59890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ngs_news</a> / Анна Скок</p>

Правоохранители на месте ограбления. Обложка © t.me / ngs_news / Анна Скок

В Новосибирске совершено вооружённое ограбление банка "Левобережный", возбуждено уголовное дело после похищения крупной суммы денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник напал на сотрудников здания и, угрожая оружием, похитил более шести миллионов рублей. Его личность пока не установлена, идёт розыск подозреваемого, который засветился на камерах видеонаблюдения. Как уточнили в пресс-службе финорганизации, при нападении никто не пострадал.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Ногинске сотрудник экспресс-доставки подговорил подельников устроить ограбление офиса СДЭК. При этом сам он исполнил роль пострадавшего. "Грабители" вынесли 100 тысяч рублей.

Иван Косицын
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