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10 мая, 08:57

Петербуржец хотел подлечиться мухоморами из Интернета, но попал в токсикологию

В Петербурге мужчина отравился "лечебными" БАДами с мухоморами

Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами, которые заказал по Интернету. Говорит, что хотел подлечить грибочками нервную систему, однако что-то пошло не так. Подробности истории публикует SHOT.

39-летний мужчина решил заняться здоровьем, потому что в последнее время чувствовал себя чересчур напряжённым и много нервничал. Чтобы избавиться от негативной тревоги и улучшить сон, он заказал капсулы, в составе которых был мухомор пантерный, совершенно не подозревая о последствиях. Надпись на баночке успокаивала и гласила, что это обыкновенная БАД. В итоге последняя доза оказалась для петербуржца слишком большой.

Накануне мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую, которая госпитализировала его в токсикологию с диагнозом острое отравление грибами. Теперь в деле разбираются правоохранители, проводится проверка. К слову, пациент уже был судим по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Врач предостерёг от употребления БАДов с мухоморами, которыми отравился депутат Терехов

Врач предостерёг от употребления БАДов с мухоморами, которыми отравился депутат Терехов

Ранее Лайф рассказывал, как с отравлением мухоморами в больницу попал 44-летний депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов. Уточнялось, что его госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако сам он назвал слухи слегка "преувеличенными". По его словам, грибы входят в состав БАДов, которые он употреблял для лучшего сна.

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Freepik

Николь Вербер
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