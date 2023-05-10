Петербуржец хотел подлечиться мухоморами из Интернета, но попал в токсикологию

Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами, которые заказал по Интернету. Говорит, что хотел подлечить грибочками нервную систему, однако что-то пошло не так. Подробности истории публикует SHOT .

39-летний мужчина решил заняться здоровьем, потому что в последнее время чувствовал себя чересчур напряжённым и много нервничал. Чтобы избавиться от негативной тревоги и улучшить сон, он заказал капсулы, в составе которых был мухомор пантерный, совершенно не подозревая о последствиях. Надпись на баночке успокаивала и гласила, что это обыкновенная БАД. В итоге последняя доза оказалась для петербуржца слишком большой.