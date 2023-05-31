Пятнадцать человек в одной семье поужинали кашей и умерли
В Намибии пятнадцать человек из одной семьи отравились кашей и умерли
В Намибии 15 человек умерли, предположительно, после того, как поели кашу из проса. Все они — члены одной семьи, в которой всего 22 человека. В злополучный вечер все они ужинали этим блюдом.
Как пишет издание Namibian Sun, большинство из умерших — дети в возрасте до 10 лет. Оставшиеся семеро членов семейства находятся в реанимации. Массовым отравлением заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент они опросили соседей и отправили образцы зёрен на экспертизу в ЮАР.
Ранее Лайф писал, что в Белгородской области пятеро школьников отравились лекарствами. Они жаловались на сонливость, заторможенность и озноб.
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