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31 мая, 20:50

Пятнадцать человек в одной семье поужинали кашей и умерли

В Намибии пятнадцать человек из одной семьи отравились кашей и умерли

В Намибии 15 человек умерли, предположительно, после того, как поели кашу из проса. Все они — члены одной семьи, в которой всего 22 человека. В злополучный вечер все они ужинали этим блюдом.

Как пишет издание Namibian Sun, большинство из умерших — дети в возрасте до 10 лет. Оставшиеся семеро членов семейства находятся в реанимации. Массовым отравлением заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент они опросили соседей и отправили образцы зёрен на экспертизу в ЮАР.

В Приамурье выявили повышенный уровень нитратов в привезённых из Китая овощах

В Приамурье выявили повышенный уровень нитратов в привезённых из Китая овощах

Ранее Лайф писал, что в Белгородской области пятеро школьников отравились лекарствами. Они жаловались на сонливость, заторможенность и озноб.

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Freepik

Арина Родионова
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