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9 марта, 05:09

В Приамурье выявили повышенный уровень нитратов в привезённых из Китая овощах

Эксперты амурского центра Россельхознадзора выявили слишком высокий уровень нитратов в картофеле и моркови, которые были завезены в Приамурье из Китая. Содержание этих веществ в 1,5 раза выше предельного.

"В результате исследования овощной продукции, поступившей из КНР, специалистами химико-токсикологического отдела Амурского референтного центра Россельхознадзора 28 февраля текущего года установлено превышение допустимого уровня нитратов в картофеле и моркови в 1,5 раза", — сообщает пресс-служба ведомства.

Полученные данные были предоставлены владельцу, чтобы продукция была изъята из оборота. В ведомстве уточнили, что в небольших объёмах нитраты не представляют угрозы для организма, но, когда их слишком много, они превращаются в нитриты, влияющие на нормальное дыхание клеток и тканей.

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Ранее Роспотребнадзор заявил, что в четырёх регионах РФ из-за некачественного холодца произошли массовые отравления. В продукции был превышен допустимый уровень нитрита натрия.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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