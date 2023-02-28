Рыбы с "людскими" желудками помогли узнать, могут ли испорченные продукты вызывать мутации

Учёные Российского экономического университета им. Плеханова выяснили, что просроченные овощи и хлеб подлежат переработке в корм. В этом исследователям помогли рыбы с человекоподобным желудком, передаёт телеканал "360".

"Целью было выявить, можно ли использовать просрочку для производства комбикормов, насколько это безопасно. Для опытов использовалась рыбка Danio rerio из-за сходства ее желудочно-кишечного тракта с человеческим и других необходимых характеристик для исследования", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по заказу которого проводился эксперимент.

Более того, он отметил, что по результатам исследования используемые образцы не вызывали превышения порога генотоксичности. Это значит, что никаких мутаций у животных, потребляющих такой корм, не будет.

В ходе эксперимента использовались хлеб "Бородинский", "Дарницкий", батон "Звёздный", гречневая крупа, свёкла весовая, капуста белокочанная, морковь весовая, яблоко "Новый урожай", апельсин, мандарин, переработанные в мелкодисперсный порошок. Сами опыты проходили на 30 четырёхмесячных особях мужского пола. Самцов поместили в 50-литровые аквариумы при температуре 20−24 градуса по Цельсию и кормили дважды в сутки в течение 15 дней. При этом эксперимент повторялся три раза, всего было задействовано 550 особей Danio rerio.