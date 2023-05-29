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29 мая, 10:26

В Ивантеевке годовалая девочка чуть не погибла, съев ландыши

От отравления ландышами едва не погибла годовалая девочка в городе Ивантеевке Московской области, пишет Mash.

Инцидент случился около шести вечера в субботу на Хлебозаводской улице. Двенадцатимесячная малышка сорвала пять соцветий ландыша и принялась их жевать, а взрослые не заметили этого момента. Когда состояние девочки ухудшилось, её родители поняли, что дело неладно, и вызвали скорую.

Врачи диагностировали у ребёнка острое пероральное отравление и в экстренном порядке увезли его в ЦГБ, сейчас девочка находится под наблюдением медиков.

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Лайф напоминает: эти красивые цветы крайне ядовиты. Мы уже публиковали материал, в котором об угрозе отравления ландышами жителей столичного региона предупредила пресс-служба лесхоза.

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Юрий Лысенко
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