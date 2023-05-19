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19 мая, 08:19

В Иркутске мать оставила двоих детей без присмотра в машине у аэропорта

Сотрудник транспортной полиции заметил плачущую двухлетнюю девочку в аэропорту Иркутска. Взрослых рядом с ребёнком не было. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Сотрудники МВД доставили малышку в отдел, чтобы разобраться в этой ситуации. Горе-мать вскоре нашли. Местная жительница 1997 года рождения рассказала полицейским, что приехала в аэропорт, чтобы проводить родственницу, и оставила двух маленьких детей — сына 2017 года рождения и дочь 2020 года рождения — в автомобиле. Они там спали. Когда мать вернулась, то обнаружила, что дочь пропала.

Полицейские передали двухлетнюю девочку матери и составили на женщину административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Семилетняя девочка два года была единорогом, но подмосковные врачи всё "испортили"

Семилетняя девочка два года была единорогом, но подмосковные врачи всё "испортили"

Ранее Лайф писал, что старый телевизор убил двухлетнего ребёнка в Уфе. В момент ЧП родителей дома не было, малыш находился с няней.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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