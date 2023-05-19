В Иркутске мать оставила двоих детей без присмотра в машине у аэропорта
Сотрудник транспортной полиции заметил плачущую двухлетнюю девочку в аэропорту Иркутска. Взрослых рядом с ребёнком не было. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.
Сотрудники МВД доставили малышку в отдел, чтобы разобраться в этой ситуации. Горе-мать вскоре нашли. Местная жительница 1997 года рождения рассказала полицейским, что приехала в аэропорт, чтобы проводить родственницу, и оставила двух маленьких детей — сына 2017 года рождения и дочь 2020 года рождения — в автомобиле. Они там спали. Когда мать вернулась, то обнаружила, что дочь пропала.
Полицейские передали двухлетнюю девочку матери и составили на женщину административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее Лайф писал, что старый телевизор убил двухлетнего ребёнка в Уфе. В момент ЧП родителей дома не было, малыш находился с няней.
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