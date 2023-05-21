Ядовитая красота: Россиян предупредили о риске отравиться ландышами
Жителей Москвы и области предупредили об опасности ландышей в период цветения
Москвичам и жителям Московской области напомнили о необходимости быть осторожными с ландышами. Предупреждение поступило от пресс-службы Комитета лесного хозяйства региона.
"Как бы ни был красив цветок и какими бы целебными свойствами он ни обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах", — напоминают эксперты.
В ведомстве подчёркивают, что токсины опасны как для людей, так и для животных. Начавшееся в подмосковных лесах цветение ландышей продлится от 20 до 25 дней. Специалисты советуют не срывать эти цветы и по причине того, что их популяция в области очень мала. Также там призывают внимательно смотреть под ноги при прогулке по лесу, чтобы ненароком не раздавить хрупкие растения.
В лесу действительно очень важно проявлять повышенную внимательность, ведь неаккуратное движение может навредить не только лесной флоре, но и вашему здоровью. Молодой человек из Самары серьёзно пострадал, как раз собирая ландыши в лесу.
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