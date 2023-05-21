Ядовитая красота: Россиян предупредили о риске отравиться ландышами

Москвичам и жителям Московской области напомнили о необходимости быть осторожными с ландышами. Предупреждение поступило от пресс-службы Комитета лесного хозяйства региона.

"Как бы ни был красив цветок и какими бы целебными свойствами он ни обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах", — напоминают эксперты.

В ведомстве подчёркивают, что токсины опасны как для людей, так и для животных. Начавшееся в подмосковных лесах цветение ландышей продлится от 20 до 25 дней. Специалисты советуют не срывать эти цветы и по причине того, что их популяция в области очень мала. Также там призывают внимательно смотреть под ноги при прогулке по лесу, чтобы ненароком не раздавить хрупкие растения.