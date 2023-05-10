Учёные выявили три аромата, особенно привлекающие комаров

В мыле с ароматизаторами выявлены компоненты, которые привлекают комаров. В частности, это аромат ландыша, тропических фруктов и цветов. К такому выводу пришли биохимики Политехнического университета Вирджинии, которые призывают производителей косметических средств учитывать эту особенность. Исследование публикует научный журнал iScience.

"Комаров привлекают не отдельные молекулы, а специфические комбинации летучих веществ, присутствующих не только в мыле, но и в запахе тела человека. Все изученные нами марки мыла содержали лимонен, запах которого отпугивает комаров, однако совокупный аромат трёх из четырёх изученных нами сортов мыла не отгонял, а привлекал насекомых", — рассказал доцент Клемент Виноже.

Эксперты достаточно долго изучают вопрос, какие особенности человеческой кожи так привлекают этих насекомых. Уже доказано, что вирусы денге и Зика заставляют кожу их носителя выделять молекулы, которые заставляют комаров "охотиться" на людей.

В этот раз биохимики ставили эксперимент на основе образцов естественного запаха участников исследования и попросили их в течение нескольких дней пользоваться одной из четырёх марок мыла. Собрав новые пробы запаха, учёные посмотрели на реакцию комаров: три вида мыла действительно привлекли насекомых, а четвёртая марка сработала наоборот. В результате было установлено, что внимание комаров привлекли лилиал (вещество с запахом ландыша), а также ароматы тропических фруктов и цветов.