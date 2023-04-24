Первый за три года случай лихорадки Денге выявлен в Амурской области
В Амурской области выявили первый случай лихорадки Денге за последние три года. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заболевший — 26-летний житель Благовещенска, отдыхавший в Таиланде. 19 апреля он вернулся домой с температурой выше 39 градусов и сильной болью в суставах, а на следующий день обратился за медпомощью и был госпитализирован.
Последний случай лихорадки Денге был зафиксирован в Амурской области в 2020 году. По данным Роспотребнадзора, передают вирус исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передаётся.
Ранее Лайф сообщал, что в феврале два случая лихорадки Денге зафиксировали в Красноярском крае, а позже ещё три. Среди заразившихся был ребёнок. Известно, что все пациенты вернулись из Таиланда.