В Красноярском крае зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

"Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда", — написал Горяев в своём телеграм-канале.

По словам врача, после возвращения туристка обратилась к медикам с жалобами на температуру тела 37,5° С и незначительную боль в шейном отделе. Также женщина рассказала, что в период отдыха её кусали комары. Проведя исследование крови пациентки, медики установили окончательный диагноз. Горяев напомнил, что лихорадка Западного Нила не передаётся от человека к человеку, а её переносчиком, как правило, являются комары.