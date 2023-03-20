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20 марта, 07:35

В Красноярском крае зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

В Красноярском крае выявили случай лихорадки Западного Нила у женщины, вернувшейся из Таиланда

В Красноярском крае зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

"Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда", — написал Горяев в своём телеграм-канале.

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По словам врача, после возвращения туристка обратилась к медикам с жалобами на температуру тела 37,5° С и незначительную боль в шейном отделе. Также женщина рассказала, что в период отдыха её кусали комары. Проведя исследование крови пациентки, медики установили окончательный диагноз. Горяев напомнил, что лихорадка Западного Нила не передаётся от человека к человеку, а её переносчиком, как правило, являются комары.

Ранее Лайф сообщал, что в Чите ребёнок заразился опасной инфекцией, поев сметаны и творога. Продукты были куплены у неизвестного лица в одном из посёлков Забайкальского края.

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ТАСС / Александр Манзюк

Никита Никонов
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