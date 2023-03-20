В Красноярском крае зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила
В Красноярском крае выявили случай лихорадки Западного Нила у женщины, вернувшейся из Таиланда
В Красноярском крае зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда", — написал Горяев в своём телеграм-канале.
По словам врача, после возвращения туристка обратилась к медикам с жалобами на температуру тела 37,5° С и незначительную боль в шейном отделе. Также женщина рассказала, что в период отдыха её кусали комары. Проведя исследование крови пациентки, медики установили окончательный диагноз. Горяев напомнил, что лихорадка Западного Нила не передаётся от человека к человеку, а её переносчиком, как правило, являются комары.
Ранее Лайф сообщал, что в Чите ребёнок заразился опасной инфекцией, поев сметаны и творога. Продукты были куплены у неизвестного лица в одном из посёлков Забайкальского края.
ТАСС / Александр Манзюк