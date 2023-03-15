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15 марта, 08:02

В Чите ребёнок заразился опасной инфекцией, поев сметаны и творога

В Чите ребёнок заразился бруцеллёзом после употребления сметаны и творога

В Чите у ребёнка выявили опасную инфекцию бруцеллёз, при которой поражается костно-мышечный аппарат, нервная, половая и сердечно-сосудистая системы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, ребёнок заразился, поев творога и сметаны, купленных в посёлке Сивяково Читинского района у неизвестного лица. Это первый за четыре года случай инфицирования бруцеллёзом в регионе.

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"Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти при уходе за больными животными и на производстве, связанном с мясопереработкой, обработкой кожи и шерсти, а также при использовании навоза от больных животных на приусадебных участках", — пояснили в Россельхознадзоре.

Там добавили, что источником инфекции являются домашние животные: крупный рогатый скот, овцы и козы. Выявить бруцеллёз можно с помощью лабораторного исследования крови.

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Никита Никонов
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