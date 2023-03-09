В екатеринбургском фарше нашли смертельно опасную бактерию

Смертельно опасную бактерию нашли в фарше, произведённом одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свердловское управление Россельхознадзора.

"Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга", — приводится сообщение.

Согласно результатам микробиологических исследований, в фарше находится бактерия листерия (Listeria monocytogenes), которая может вызвать инфекционное заболевание листериоз, поражающий репродуктивную функцию и центральную нервную систему.