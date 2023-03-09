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9 марта, 08:42

В екатеринбургском фарше нашли смертельно опасную бактерию

В Екатеринбурге в мясном фарше нашли опасную бактерию листерию

Смертельно опасную бактерию нашли в фарше, произведённом одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свердловское управление Россельхознадзора.

"Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга", — приводится сообщение.

Согласно результатам микробиологических исследований, в фарше находится бактерия листерия (Listeria monocytogenes), которая может вызвать инфекционное заболевание листериоз, поражающий репродуктивную функцию и центральную нервную систему.

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Ранее в Екатеринбурге несколько клиентов суши-маркета заразились сальмонеллёзом. Среди пострадавших оказался один ребёнок. По факту случившегося Роспотребнадзор организовал эпидрасследование.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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