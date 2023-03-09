В США несколько сотен пассажиров круизного лайнера подхватили кишечную инфекцию

Сотни пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Указывается, что круиз проходил с 26 февраля до 5 марта 2023 года под номером RU305P. Лайнер пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Всего на борту были 2881 пассажир и 1159 членов экипажа, из которых сообщили о болезни во время рейса 284 и 34 соответственно. У них преобладают такие симптомы, как рвота и диарея. При этом возбудитель инфекции на лайнере пока неизвестен.

В ответ на вспышку члены экипажа стали чаще убираться и проводить процедуры дезинфекции, а также призвали больных пассажиров изолироваться в своих комнатах. Как сообщил представитель Princess Cruises в беседе с CBS News, болезнь могла быть вызвана норовирусом — очень заразной инфекцией, которая вызывает рвоту и диарею. По данным телеканала, её часто называют "вирусом круизных судов".