В США несколько сотен пассажиров круизного лайнера подхватили кишечную инфекцию
CBS News: Почти 300 пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом
Сотни пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Указывается, что круиз проходил с 26 февраля до 5 марта 2023 года под номером RU305P. Лайнер пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Всего на борту были 2881 пассажир и 1159 членов экипажа, из которых сообщили о болезни во время рейса 284 и 34 соответственно. У них преобладают такие симптомы, как рвота и диарея. При этом возбудитель инфекции на лайнере пока неизвестен.
В ответ на вспышку члены экипажа стали чаще убираться и проводить процедуры дезинфекции, а также призвали больных пассажиров изолироваться в своих комнатах. Как сообщил представитель Princess Cruises в беседе с CBS News, болезнь могла быть вызвана норовирусом — очень заразной инфекцией, которая вызывает рвоту и диарею. По данным телеканала, её часто называют "вирусом круизных судов".
Ранее терапевт Надежда Чернышова назвала шесть отличий кишечной инфекции от обычного отравления. Она посоветовала обратить внимание на такие признаки, как головные боли, слабость, рвота, насморк, кашель, боль в мышцах.
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