Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в толпе

Риск подхватить неизвестный вирус в общественном месте крайне высок, в том числе это касается и инфекций, передающихся парентеральным путём (ВИЧ, гепатиты и пр.). Какие болезни особенно часто встречаются в местах массового скопления людей, рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, мы всегда рискуем заразиться через укусы насекомых и других переносчиков. Но наиболее частыми и опасными являются болезни, передающиеся по воздуху: ОРВИ, грипп, ковид, корь, ветрянка, а также менингококковая и пневмококковая инфекции. Не стоит недооценивать риск заражения тяжёлым заболеванием.

"Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем больше вероятность встречи среди них инфицированного индивида", — напомнил Поздняков.

По словам медика, единственный эффективный способ предупредить заражение — социально дистанцироваться. Так, среди тех инфекций, которые представляют угрозу, — острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е, кишечные паразитозы, чесотка, ИППП, пиодермия (дерматоз), ВИЧ, ВГВ, ВГС, клещевые инфекции, малярия.

"В любом месте — от моря Лаптевых до торгового центра в Москве — соблюдение банальных правил бытовой противоинфекционной гигиены с высокой долей вероятности убережёт человека от заболевания разными неприятными инфекциями", — подчеркнул Поздняков.